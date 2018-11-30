@rusich_sport в Инстаграме

Политика конфиденциальности

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие правила регулируют отношения между Компанией и Пользователем сайта rusichsport.ru

1.2 Данные о Компании: "Русич Спорт" — Индивидуальный предприниматель Камышлов Алексей Николаевич (ИНН 744609740758/ОГРН 315554300022359)

1.3 Компания осуществляет размещение на Сайте информации о предлагаемых к продаже товарах, иной информации, связанной с деятельностью компании.

2. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1 Персональные данные клиента обрабатываются в соответствии с ФЗ«О персональных данных» No 152-ФЗ.

2.2 При регистрации на Сайте Пользователь предоставляет следующую информацию: имя, контактный номер телефона.

2.3 Предоставляя свои персональные данные Компании, Посетитель Сайта/Пользователь/Покупатель соглашается на их обработку Компанией, в том числе в целях выполнения Компанией обязательств перед Посетителем Сайта/Пользователем/Покупателем в рамках настоящей Публичной оферты, продвижения Компанией товаров и услуг, проведения электронных и sms опросов, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки.

2.4 Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (в том числе передачу третьим лицам, не исключая трансграничную передачу, если необходимость в ней возникла в ходе исполнения обязательств), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2.5 Компания вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию. Посетитель / Пользователь / Покупатель настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.

2.6 Компания не несет ответственности за сведения, предоставленные Пользователем/Покупателем на Сайте в общедоступной форме.

2.7 Компания в праве осуществлять записи телефонных разговоров с Пользователем/Покупателем. При этом Компания обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».