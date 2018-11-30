@rusich_sport в Инстаграме

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Спортивный костюм СССР от производителя — Русич Спорт

Спортивные костюмы
СССР

Спортивные костюмы
СССР

Спортивные костюмы СССР произведены по современным технологиям и сохранили стандарт качества советской спортивной одежды.

Мужские

Акционное предложение
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Спортивный костюм СССР
Артикул SS17-01
5900 р.
S
Размер S
Российский размер: 46
Рост, см: 168-174, 174-180
Вес, кг: 55-65
M
Размер M
Российский размер: 48
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 65-74
L
Размер L
Российский размер: 50
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 75-85
XL
Размер XL
Российский размер: 52
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 85-93
XXL
Размер XXL
Российский размер: 54
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 94-103
3XL
Размер 3XL
Российский размер: 56
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 104-109
4XL
Размер 4XL
Российский размер: 58
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 110-115
5XL
Размер 5XL
Российский размер: 60
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 116-122
6XL
Размер 6XL
Российский размер: 62
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 123-128
Заказать костюм
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Спортивный костюм Герб СССР
Артикул SS17-02
7700 р.
S
Размер S
Российский размер: 46
Рост, см: 168-174, 174-180
Вес, кг: 55-65
M
Размер M
Российский размер: 48
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 65-74
L
Размер L
Российский размер: 50
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 75-85
XL
Размер XL
Российский размер: 52
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 85-93
XXL
Размер XXL
Российский размер: 54
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 94-103
3XL
Размер 3XL
Российский размер: 56
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 104-109
4XL
Размер 4XL
Российский размер: 58
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 110-115
5XL
Размер 5XL
Российский размер: 60
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 116-122
6XL
Размер 6XL
Российский размер: 62
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 123-128
Заказать костюм
Подробнее
Спортивный костюм СССР
Артикул SS16-01
6300 р.-450 р.
5850 р.
S
Размер S
Российский размер: 46
Рост, см: 168-174, 174-180
Вес, кг: 55-65
M
Размер M
Российский размер: 48
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 65-74
L
Размер L
Российский размер: 50
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 75-85
XL
Размер XL
Российский размер: 52
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 85-93
XXL
Размер XXL
Российский размер: 54
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 94-103
3XL
Размер 3XL
Российский размер: 56
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 104-109
4XL
Размер 4XL
Российский размер: 58
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 110-115
5XL
Размер 5XL
Российский размер: 60
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 116-122
6XL
Размер 6XL
Российский размер: 62
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 123-128
Заказать костюм
Акционное предложение
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Костюм с гербом СССР
Артикул SS-18-02
6100 р.
S
Размер S
Российский размер: 46
Рост, см: 168-174, 174-180
Вес, кг: 55-65
M
Размер M
Российский размер: 48
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 65-74
L
Размер L
Российский размер: 50
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 75-85
XL
Размер XL
Российский размер: 52
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 85-93
XXL
Размер XXL
Российский размер: 54
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 94-103
3XL
Размер 3XL
Российский размер: 56
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 104-109
4XL
Размер 4XL
Российский размер: 58
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 110-115
5XL
Размер 5XL
Российский размер: 60
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 116-122
6XL
Размер 6XL
Российский размер: 62
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 123-128
Заказать костюм
Акционное предложение
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Костюм СССР, черный, с гербом
Артикул SS-18-01
6300 р.
S
Размер S
Российский размер: 46
Рост, см: 168-174, 174-180
Вес, кг: 55-65
M
Размер M
Российский размер: 48
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 65-74
L
Размер L
Российский размер: 50
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 75-85
XL
Размер XL
Российский размер: 52
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 85-93
XXL
Размер XXL
Российский размер: 54
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 94-103
3XL
Размер 3XL
Российский размер: 56
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 104-109
4XL
Размер 4XL
Российский размер: 58
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 110-115
5XL
Размер 5XL
Российский размер: 60
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 116-122
6XL
Размер 6XL
Российский размер: 62
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 123-128
Заказать костюм
Акционное предложение
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Спортивный костюм СССР (утеплённый)
Артикул SS-18-04
5990 р.
S
Размер S
Российский размер: 46
Рост, см: 168-174, 174-180
Вес, кг: 55-65
M
Размер M
Российский размер: 48
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 65-74
L
Размер L
Российский размер: 50
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 75-85
XL
Размер XL
Российский размер: 52
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 85-93
XXL
Размер XXL
Российский размер: 54
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 94-103
3XL
Размер 3XL
Российский размер: 56
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 104-109
4XL
Размер 4XL
Российский размер: 58
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 110-115
5XL
Размер 5XL
Российский размер: 60
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 116-122
6XL
Размер 6XL
Российский размер: 62
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 123-128
Заказать костюм
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Спортивный костюм с гербом СССР
Артикул SS-18-03
7400 р.
S
Размер S
Российский размер: 46
Рост, см: 168-174, 174-180
Вес, кг: 55-65
M
Размер M
Российский размер: 48
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 65-74
L
Размер L
Российский размер: 50
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 75-85
XL
Размер XL
Российский размер: 52
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 85-93
XXL
Размер XXL
Российский размер: 54
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 94-103
3XL
Размер 3XL
Российский размер: 56
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 104-109
4XL
Размер 4XL
Российский размер: 58
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 110-115
5XL
Размер 5XL
Российский размер: 60
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 116-122
6XL
Размер 6XL
Российский размер: 62
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 123-128
Заказать костюм
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Спортивный костюм СССР (Классика)
Артикул SS-19-01
5950 р.
S
Размер S
Российский размер: 46
Рост, см: 168-174, 174-180
Вес, кг: 55-65
M
Размер M
Российский размер: 48
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 65-74
L
Размер L
Российский размер: 50
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 75-85
XL
Размер XL
Российский размер: 52
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 85-93
XXL
Размер XXL
Российский размер: 54
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 94-103
3XL
Размер 3XL
Российский размер: 56
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 104-109
4XL
Размер 4XL
Российский размер: 58
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 110-115
5XL
Размер 5XL
Российский размер: 60
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 116-122
6XL
Размер 6XL
Российский размер: 62
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 123-128
Заказать костюм
Акционное предложение
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Спортивный костюм Гагарин, темно-синий
Артикул KS-19-01
8500 р.
S
Размер S
Российский размер: 46
Рост, см: 168-174, 174-180
Вес, кг: 55-65
M
Размер M
Российский размер: 48
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 65-74
L
Размер L
Российский размер: 50
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 75-85
XL
Размер XL
Российский размер: 52
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 85-93
XXL
Размер XXL
Российский размер: 54
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 94-103
3XL
Размер 3XL
Российский размер: 56
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 104-109
4XL
Размер 4XL
Российский размер: 58
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 110-115
5XL
Размер 5XL
Российский размер: 60
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 116-122
6XL
Размер 6XL
Российский размер: 62
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 123-128
Заказать костюм
Акционное предложение
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Спортивный костюм Гагарин, черный
Артикул KS-19-02
8200 р.
S
Размер S
Российский размер: 46
Рост, см: 168-174, 174-180
Вес, кг: 55-65
M
Размер M
Российский размер: 48
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 65-74
L
Размер L
Российский размер: 50
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 75-85
XL
Размер XL
Российский размер: 52
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 85-93
XXL
Размер XXL
Российский размер: 54
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 94-103
3XL
Размер 3XL
Российский размер: 56
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 104-109
4XL
Размер 4XL
Российский размер: 58
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 110-115
5XL
Размер 5XL
Российский размер: 60
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 116-122
6XL
Размер 6XL
Российский размер: 62
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 123-128
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Cпортивный костюм СССР
Артикул SS-19-04
8800 р.-1810 р.
6990 р.
S
Размер S
Российский размер: 46
Рост, см: 168-174, 174-180
Вес, кг: 55-65
M
Размер M
Российский размер: 48
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 65-74
L
Размер L
Российский размер: 50
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 75-85
XL
Размер XL
Российский размер: 52
Рост, см: 174-180, 180-186
Вес, кг: 85-93
XXL
Размер XXL
Российский размер: 54
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 94-103
3XL
Размер 3XL
Российский размер: 56
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 104-109
4XL
Размер 4XL
Российский размер: 58
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 110-115
5XL
Размер 5XL
Российский размер: 60
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 116-122
6XL
Размер 6XL
Российский размер: 62
Рост, см: 174-180, 180-186, 168-198
Вес, кг: 123-128
Заказать костюм

Женские

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Женский костюм СССР
Артикул SS-18-02-W
6100 р.
40
Российский размер: 40
Рост, см: 164-170
42
Российский размер: 42
Рост, см: 164-170
44
Российский размер: 44
Рост, см: 170-178
46
Российский размер: 46
Рост, см: 170-178
48
Российский размер: 48
Рост, см: 170-178
50
Российский размер: 50
Рост, см: 170-178
52
Российский размер: 52
Рост, см: 170-178
Заказать костюм
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Спортивный костюм СССР
Артикул SS-18-01-W
6300 р.
40
Российский размер: 40
Рост, см: 164-170
42
Российский размер: 42
Рост, см: 164-170
44
Российский размер: 44
Рост, см: 170-178
46
Российский размер: 46
Рост, см: 170-178
48
Российский размер: 48
Рост, см: 170-178
50
Российский размер: 50
Рост, см: 170-178
52
Российский размер: 52
Рост, см: 170-178
Заказать костюм
Подробнее
Женский спортивный костюм
Артикул NL-20-01
7150 р.-1300 р.
5850 р.
40
Российский размер: 40
Рост, см: 164-170
42
Российский размер: 42
Рост, см: 164-170
44
Российский размер: 44
Рост, см: 170-178
46
Российский размер: 46
Рост, см: 170-178
48
Российский размер: 48
Рост, см: 170-178
50
Российский размер: 50
Рост, см: 170-178
52
Российский размер: 52
Рост, см: 170-178
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Производство костюмов

Отечественное производство в Омске с вниманием к деталям. 

Костюмы отшиваются небольшими партиями, позволяя конструкторам проверить каждый спортивный костюм и устранить возможный брак. При создании  первых  костюмов протестировали 18 образцов ткани. Образцы мяли, терли и даже поджигали 🔥.

Это делалось, чтобы получив спортивный костюм, покупатели остались довольны качеством и носили с удовольствием.

Костюмы состоят на 92% из хлопка-пенье и на 8% из эластана. При таком сочетании материалов, они не теряют форму и не линяют при каждой стирке.

Костюмы тянутся, а материалы впитывают влагу и дышат.

Доставка и оплата

Примерка перед покупкой.

Оплачиваете только то, что подошло.
Доступное время на примерку одного заказа - 15 минут

Подробности
Бесплатная доставка по России

Компания СДЭК доставит костюм от 2 до 7 дней. Оплатить можно после примерки.

Если СДЭК не доставляет в ваш населенный пункт, воспользуйтесь Почтой России.
В этом случае доставка займёт от 2 до 23 дней.

Подробности

Более 500 отзывов

Olga Tatarko18.06.2020 10:44
Здравствуйте,заказала мужу костюм на юбилей ,качество очень хорошие трикотажа,по размеру поговорив с представителем по телефону ,подобрали правильно,костюм сшит очень аккуратно !!!Пришел раньше предполагаемого срока!!! Надеюсь после стирки и носки долго прослужит мужу и он будет доволен !!! Большое спасибо !!! Процветание Вам в это непростое время для всех!!!
Yulia Gorbunova16.06.2020 07:07
Ребята здравствуйте!! Получила ваш костюм,он бомбический 🔥♥️ по размеру,как на меня сшит 🔥😇😍😍😍 спасибо вам огромное!! Обязательно закажем ещё мужской 🔥
Bator Dylgyrov13.06.2020 04:49
Здравствуйте получил костюм размер подошёл качество отличное 👍👍👍 спасибо!!!
Roman Leoshko09.06.2020 18:02
Прикупил ещё в августе прошлого года... но вот сейчас только сподобился написать. Костюм отличный! Качество достойное! Наилучшие рекомендации покупателям и процветания фирме. Маленькое пожелание - под костюмы ещё бы фирменные футболки и майки боксёрки(борцовки) с символикой СССР.😉Был бы вообще высший комплект👍🏻
Sergey Manukovsky07.06.2020 14:00
Отличное качество и размер подошёл. Жена довольна!
Olga Shevchenko06.06.2020 12:20
Отличное качество! Мужу очень понравился! Ностальгия!
Oleg Simagin05.06.2020 16:56
Добрый день.Очень понравился ваш костюм.но’увы.ваши типы размеров мне не подходят.куртка нужна 56размер,а брюки 50.может поможете смешением этой проблемы ??
Yury Pimenov04.06.2020 11:53
Получил сегодня костюм: СУПЕР!!! И качество и по размеру!!! Спасибо огромное вашей команде!
Shamil Zolukov03.06.2020 10:10
За 70 лет своей жизни первый костюм который не очень понравился,спортивный костюм должен быть свободного покроя ,а не облегать тело,карманы маленькие и в прорези карманов только детские руки пролезут,туда даже носовой платок не влезает....костюм сшит по принципу экономматериала
Alexey Pavlov29.05.2020 13:22
Русич спорт как всегда радует! Заказывал брату костюм в качестве подарка на День Рождения, товар пришел быстро, качество на 5+. Спасибо менеджерам за помощь в выборе размера. Теперь и себе хочу такой же костюм!
Tatyana Viraylo29.05.2020 09:56
Заказала мужу костюм СССР, размер 6XL, на рост 176 , сел идеально. Качество супер, муж очень доволен.
Shalunts Sergey28.05.2020 17:07
Спасибо!
Oksana Tretyakova27.05.2020 09:03
Сегодня пришёл костюм, качество отличное.Всем советую
Viktor Zhishkov24.05.2020 12:25
Это моя третья покупка у Вас! Купил подарок бате на День Рождения, и подарок и воспоминания о молодых годах в комплекте!!!
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Как заказать спортивный костюм СССР
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